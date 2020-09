Bürgermeisterkandidat Weber : „Auf eine starke Wirtschaft kommt’s an“

Uedem In Uedem steht Rainer Weber einmal mehr zur Wahl. Die CDU unterstützt den parteilosen Kandidaten. Im RP-Interview antwortet er auf zehn Fragen.

Bitte stellen Sie sich doch kurz vor. Wer sind Sie – und was macht Sie aus?

RAINER WEBER Ich heiße Rainer Weber, bin 57 Jahre alt, glücklich mit meiner Frau Gerlind verheiratet und Vater von zwei Töchtern, 19 und 14 Jahre alt. Seit 1983 bin ich im Rathaus meiner Heimatgemeinde Uedem beschäftigt, seit 2004 als Bürgermeister. Ich stehe für Bürgernähe und orientiere mich an dem, was die Menschen in Uedem, Keppeln, Uedemerbruch und Uedemerfeld bewegt. Ich besitze die Fähigkeit, schnelle Entscheidungen für eine gute Gemeindeentwicklung zu treffen.

Was ist Ihr wichtigstes Thema im Wahlkampf – und wie wollen Sie es anpacken?

WEBER Ein Handlungsschwerpunkt ist die Wirtschaftsförderung, denn eine starke Wirtschaft, dazu gehören auch die Landwirtschaft oder der Einzelhandel, ist die Grundvoraussetzung für die Weiterentwicklung unserer Gemeinde. Das Gewerbegebiet soll erweitert werden, damit weitere Ausbildungs- und Arbeitsplätze geschaffen werden können. Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt ist die Entwicklung von preisgünstigen Wohnbauflächen in den Ortsteilen, für Alleinerziehende und Senioren soll ausreichend bezahlbarer Mietwohnraum zur Verfügung stehen. Zu einer familienfreundlichen Gemeinde gehören auch beitragsfreie Kindergärten und Betreuungsangebote in der Grundschule. Ein besonderes Ziel ist die Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen für den Klima- und Umweltschutz etwa durch eine umweltfreundliche Energieversorgung und Dachbegrünungen. Weitere wichtige Themen sind der Erhalt des Dorflebens, die Verkehrsentlastung des Ortskerns von Uedem und der schnelle flächendeckende Breitbandausbau.

Aus welchem Fehler haben Sie schon einmal gelernt?

WEBER Wer viele Entscheidungen täglich zu treffen hat, macht auch Fehler. Bei großen Entscheidungen habe ich gelernt, auch mal eine Nacht darüber zu schlafen.

Sehen Sie Möglichkeiten, dem ÖPNV in Ihrer Gemeinde neue Impulse zu geben?

WEBER Der ÖPNV ist ein Sorgenkind. Die Ortsteile Keppeln und Uedemerbruch sind insbesondere für die Schülerbeförderung zu weiterführenden Schulen nicht ausreichend angebunden. Hier kann aber nur der Kreis Kleve als Aufgabenträger des ÖPNV uns helfen. Ein entsprechender Antrag wurde bereits gestellt. Der Bürgerbus leistet innerorts große Dienste und könnte mehr genutzt werden. Die Umstellung auf einen Elektrobus und ein kostenloses Fahrangebot soll die Nachfrage weiter steigern.

Wie wollen Sie bezahlbares Wohnen in Ihrer Kommune ermöglichen? Setzen Sie auf Verdichtung im Inneren oder die Erschließung neuer Wohngebiete?

WEBER In den vergangenen fünf Jahren haben private Bauherren in Uedem viel in die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum investiert. Der Bestand an Mehrgenerationenhäuser und barrierefreien oder seniorengerechten Wohnungen hat sich deutlich erhöht. Ausreichenden Mietwohnraum und preisgünstige Wohnbauflächen für ein Eigenheim anbieten zu können, bleibt eine dauerhafte Aufgabe. Dabei setzen wir aktuell noch nicht auf Innenverdichtung, sondern auf die Erschließung eines neuen Wohnbaugebietes in Uedem im „Mörsfeld“ und an den Ortsrändern von Keppeln und Uedemerbruch.

Wie beurteilen Sie die Infrastruktur in Ihrer Gemeinde, auch digital – und wie wollen Sie dieses Thema vorantreiben?

WEBER Die Infrastruktur wie Straßen, Kanäle, Wirtschaftswege oder Gebäude ist in einem sehr guten Zustand. Auch digital sind die kommunalen Gebäude vorbereitet. Innerorts in Uedem, Keppeln und Uedemerbruch wurden bereits Glasfaserleitungen verlegt. Bedauerlicherweise haben nicht genügend Haushalte und Unternehmen dieses Angebot angenommen. Hier wollen wir noch einen zweiten Anlauf nehmen. In den nächsten Wochen wird auf den Markt- und Dorfplätzen in den Ortsteilen WLAN vorhanden sein. In der Fläche setzen wir auf eine schnelle Umsetzung des geförderten Kreisprojektes, darauf wartet auch die Landwirtschaft wartet. Leider wird es dann immer noch unversorgte „graue Flecken“ geben. Hier sind Bund und Land gefordert, schnellstens für Abhilfe zu sorgen.

Viele junge Familien beschäftigt erheblich, ob ihr Kind einen guten Kita-Platz bekommt - und wie es danach auf den Schulen weitergeht. Was macht Ihre Kommune da schon richtig - und wo muss dringend nachgebessert werden?

WEBER Der Gemeinde Uedem ist es mit den Trägern der fünf Kindergärten immer gelungen, ausreichende Plätze zur Verfügung zu stellen. In etwa zwei Jahren gibt es aufgrund des Zuzugs und kleinerer Gruppenformen einen Bedarf für eine weitere Einrichtung. Daher werden zurzeit schon Gespräche zum Bau einer zwei- bis dreigruppigen Kita mit einem Kindergartenträger und Investoren vorbereitet. Die Planungen für eine Erweiterung der Grundschule mit den Betreuungsangeboten „OGS“ und „Schule von acht bis eins“ sind so gut wie abgeschlossen.

Muss nach der Corona-Krise in den kommenden Jahren der Gürtel noch enger geschnallt werden? Oder ist jetzt die Zeit der Investitionen gekommen? Und wenn ja – in was?

WEBER Bisher konnte die Gemeinde Uedem aufgrund der soliden Finanz- und Haushaltspolitik aus dem Vollen schöpfen. Wir haben viele Millionen Euro in die Erneuerung von Straßen, Kanäle, Wirtschaftswege oder die energetische Sanierung von Gebäuden investiert. Dabei konnte die Verschuldung unter 500 Euro pro Einwohner gehalten werden. Was die Corona-Krise an negativen Auswirkungen bringen wird, ist zurzeit noch nicht absehbar. Derzeit gehen wird von einem Haushaltsloch von etwa 2,6 Millionen Euro aus. Es wäre jetzt aber falsch, alle geplanten Investitionen zu stoppen. So werden wir weiter in den Tief- und Hochbau investieren. Die Einfachturn- und Schwimmhalle wird zurzeit energetisch saniert und mit dem Bau des zweiten Teilstücks des Alleenradweges in Uedemerbruch ist gerade begonnen worden. Wir planen die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Keppeln oder den Bau eines Kunstrasenplatzes an der Tönisstraße in Uedem. Auch mit der energetischen Sanierung und der Erweiterung des Rathauses einschließlich eines barrierefreien Ausbaus soll möglichst in 2021 noch begonnen werden.

Uedem hat keine weiterführende Schule mehr; glauben Sie, dass die Freie Waldorfschule mittelfristig eine Zukunft in der Gemeinde hat?