Räuberischer Diebstahl in Uedem 19-Jähriger stiehlt Alkohol und bedroht Passanten mit Messer

Am Montag ist es in Uedem zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Wie die Polizei berichtet, hat gegen 14.30 Uhr ein Mitarbeiter eines Supermarktes an der Bahnhofstraße beobachtet, wie ein 19-Jähriger in der Spirituosenabteilung mehrere Flaschen in einen Rucksack gesteckt hat und dann zum Kassenbereich gelaufen ist. Dort zog der Mann ein Messer und bedrohte die 30-jährige Kassiererin.