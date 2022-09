Aus dem Umweltausschuss : Radverkehr soll in Goch neues Gewicht bekommen

Radverkehr soll in Goch neues Gewicht bekommen

Goch Der Umwelt- und Verkehrsausschuss hat das Maßnahmenpaket beschlossen. Die Umsetzung liegt aber nicht ausschließlich in der Hand der Stadt Goch, weil es verschiedene Zuständigkeiten gibt.

Nachdem das Maßnahmenpaket bereits in einer öffentlichen Versammlung vorgestellt wurde und sich auch die Lokalpolitiker seit geraumer Zeit mit dem Entstehen und dem Ergebnis der Untersuchungen auseinandersetzen konnten, wurde es nun im Umwelt- und Verkehrsausschuss beschlossen. Das Büro VIA aus Köln hat das Radverkehrskonzept erstellt. Wegen der Corona-Pandemie und den Schwierigkeiten einer öffentlichen Beteiligung hat sich das Projekt in die Länge gezogen. Nun warten die Bürger gespannt auf die Umsetzung.