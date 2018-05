Goch/Gennep: Radtour zu den Reformatorinnen

Goch/Gennep Gästeführer Theo Ghijssen führt die Teilnehmer von Goch nach Gennep.

"Geschichten vom Unterwegs sein..." hat Gästeführer Theo Ghijssen den Fahrradausflug ins niederländische Gennep überschrieben. Er findet anlässlich der Ausstellung "Reformatorinnen. Seit 1517." im Auftrag der Kultourbühne Goch statt. Start ist am Samstag, 2. Juni, um 10 Uhr an der evangelischen Kirche am Gocher Markt. In Gennep werden ein historischer Rundgang durch den Ortskern sowie ein Besuch der Ausstellung "Gennep Reformationsstad" angeboten. Diese Leistungen sind inbegriffen.