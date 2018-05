Goch/Gennep : Radtour nach Gennep mit Gästeführer Theo Ghijsen

Theo Ghijsen kennt sich im Grenzgebiet bestens aus. Foto: KULTOURbühne

Goch/Gennep Anlässlich der Ausstellung "Reformatorinnen. Seit 1517." lädt Gästeführer Theo Ghijsen im Auftrag der Kultourbühne Goch zu einer ganz besonderen grenzüberschreitenden Tour ein. Mit "Geschichten vom Unterwegs sein..." ist der halbtägige Fahrradausflug überschrieben. Er beginnt am Samstag, 2. Juni, um 10 Uhr an der evangelischen Kirche am Gocher Markt und führt bis nach Gennep. In Gennep werden ein historischer Rundgang durch den Ortskern sowie ein Besuch der Ausstellung "Gennep Reformationsstad" angeboten. Diese Leistungen sind im Teilnahmepreis inbegriffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unterwegs berichtet Ghijsen an mehreren Zwischenstationen von den Pfälzern, die auf ihrem Weg nach Amerika auf der Asperheide strandeten und von Niederländern, die vor den Häschern des Herzogs Alba flohen. Sie alle waren Protestanten und versuchten, in ihrer Kirche ein Stück geistige Heimat zu finden. Es geht aus bei der Tour um das Unterwegssein der Menschen, um Aufbrüche und (unfreiwillige) Neuanfänge.

Die Teilnahme an der Tour kostet 7,50 Euro pro Person. Voraussetzung ist ein verkehrstaugliches Fahrrad, maximal 25 Teilnehmer können mitfahren. Inklusive ist eine Brotzeit mit Pfälzerbrot, zur Verfügung gestellt von Bäcker Reffeling. Die Radtour ist rund 35 Kilometer lang, der Rückweg führt über das Kloster Graefenthal. Anmeldungen sind bei der Kultourbühne Goch unter 02823 320202 bis Freitag, 1. Juni, möglich.

(RP)