Uedem-Keppeln Queekespiere starten in den Sitzungskarneval

(RP) Die Aktiven der Keppelner Karnevalsgesellschaft Queekespiere stehen in den Startlöchern für die neue Session. Fünf Sitzungen, das Q-Treiben und der Rosenmontagszug stehen bei den Karnevalisten im Terminkalender. Los geht es am Samstag, 28. Januar, um 14.30 Uhr mit dem Kinderkarneval. Die erste Abendsitzung ist am Freitag, 4. Februar, ab 19.11 Uhr. Neu ist die „Noar de Kerk“-Sitzung, die am Sonntag, 5. Februar, um 11.11 Uhr beginnt und die bisherige Nachmittagssitzung ablöst. Jeweils um 19.11 Uhr marschiert der Elferrat am Freitag, 10., und Samstag, 11. Februar, zur zweiten und dritten Abendsitzung in den Saal der Dorfschule.