Verein ist fassungslos Einbrecher stehlen Karnevalisten aus Keppeln die Narrenkappen

Denn die rot-weißen Narrenschiffchen sind im Grunde unverzichtbar. 12 Stück sind es genau, die jetzt fehlen, ein kompletter Elferrats-Satz plus die weiße Kappe des Präsidenten. Zum Glück wurden einige weitere Exemplare noch andernorts aufbewahrt, so dass zumindest elf Schiffchen verfügbar sein dürften, meint Stefan Hünting, der Präsident. „Aber wir haben jeder unsere eigene Kappe, da sitzt der Schweiß vieler anstrengender Veranstaltungen drin. Die sind alle eigens angefertigt und man kann sie nicht einfach nachkaufen.“ Teuer sind sie außerdem, rund 300 Euro pro Kappe fallen an, wenn man sie ersetzen möchte. Für den Verein also auch finanziell ein erheblicher Schaden. Deshalb würden die Queekespiere-Narren sie in jedem Fall gerne zurückhaben, auch mit etwas Schmutz dran, falls sie an einem Straßengraben oder im Wald gelegen haben sollten.