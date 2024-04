Attraktion im Stadtpark Der Pumptrack-Bau in Goch verzögert sich

Der Grüngürtel entlang der Niers, der sich durch die Gocher Innenstadt zieht, ist ein stadtplanerisches Pfund, mit dem deutlich mehr gewuchert werden könnte, finden Fachleute. Deshalb trägt das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK), das im Herbst 2023 vom Rat verabschiedet wurde, auch diesen Titel: Lebendiges Goch am Blau-Grünen Band. Noch hat die Bezirksregierung keinen Bewilligungsbescheid geschickt, vorerst besteht also nur die Hoffnung auf die Umsetzung von Projekten zur Aufwertung der City. Mit Sehnsucht von vielen Bürgern erwartet wird unter anderem die Umgestaltung des Stadtparks. Ein Teil der Planung wurde immerhin vom ISEK separiert und in den Haushalt für 2024 eingestellt, sodass es die Stadt selbst in der Hand hat, tätig zu werden: Der Pumptrack soll in jedem Fall realisiert werden. Allerdings nicht, wie erhofft, in diesem Jahr, denn noch ist der benötigte Bebauungsplan nicht aufgestellt.