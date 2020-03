Landgericht Kleve : Gocher räumt versuchten Raub ein

Goch/Kevelaer Im Januar 2015 versuchte der jetzt Angeklagte die Tageseinnahmen eines Supermarktes zu rauben.

Den versuchten Raub räumte der 55-Jährige am ersten Prozesstag ein. Er erklärte, dass er zusammen mit der Mitangeklagten – einer Freundin seiner damaligen Ehefrau – bei einer Feier auf die Idee gekommen sei. Das Motiv beider: Geldnot, laut dem Hauptangeklagten, der nach eigener Aussage „etwas mehr“ von der Beute bekommen sollte. Mehr Beuteanteil also als die damals im Markt beschäftigte mutmaßliche Komplizin, die ihm vorab Informationen über die Abläufe im Supermarkt gab.

„Mom“ Zevens will Hotel in Goch bauen

Stadtentwicklung : „Mom“ Zevens will Hotel in Goch bauen

„Mein Auto war schon offen, ich ließ mich hineinfallen“, berichtete die Zeugin. „Geredet hat der Angreifer nicht. Egal in welche Richtung ich meinen Kopf gedreht habe – er hat weiter gezielt in meine Augen gesprüht.“ Solche Schmerzen habe sie noch nie erlebt, und während des Angriffs darüber nachgedacht, dem Räuber die Tasche zu geben, so die Zeugin. „Man ist ja dagegen versichert. Aber er hat mir so wehgetan, dass ich in dem Moment dachte: Nee!“ Eine Kollegin, die ebenfalls als Zeugin aussagte, eilte der Marktleiterin zu Hilfe. Der Räuber floh schließlich.