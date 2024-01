Teil der „Audi-Bande“ Mann wegen Automatensprengungen am Niederrhein angeklagt

Vor mehr als zwei Jahren kam es zu einer heftigen Explosion am Hagebaumarkt in Goch. Unbekannte sprengten in der Nacht auf Sonntag, 3. Oktober, um kurz vor 3.30 Uhr einen Geldautomaten der Volksbank an der Niers auf dem Parkplatz des Baumarkts Am Bössershof. Der Pavillon, in dem sich der Geldautomat befand, wurde komplett zerstört. Einem Zeugen waren unmittelbar vor der Explosion drei bis vier männliche Personen aufgefallen. Im selben Moment, als der Zeuge von einem nahegelegenen Parkplatz über den Notruf die Polizei informierte, kam es zur Explosion. Die Täter flüchteten im Anschluss in einem dunklen Fahrzeug in Richtung Autobahn 57.