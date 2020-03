Hochbegabung : Trauer um den Gocher Begabungsforscher

Goch Professor Franz Mönks (87) ist in Nimwegen gestorben.

Wem er tief in die Augen blickte, der fühlte sich durchschaut. Allerdings auf freundliche, vielleicht etwas nachsichtige Weise. Mag sein, dass Franz Mönks (Foto: Archiv) gleich wusste, mit welchem intellektuellen Kaliber er es zu tun hatte. Lieber war ihm aber, diese Vermutung wissenschaftlich zu untersuchen. Franz Mönks, emeritierter Professor für Begabungsforschung und in Goch als Sohn eines Metzgers an der Marktstraße aufgewachsen, ist jetzt 87-jährig in seiner beruflichen Heimat Nimwegen gestorben.