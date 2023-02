Besondere Karnevalstradition Prinzenwiegen in Goch – 235 Kilo Kamelle für Rosenmontag

Die Gocher Jecken dürfen sich beim Karnevalsumzug also auf etliche Kilogramm Kamelle freuen. Die Dekra spendet wieder Bonbons und andere Leckereien für den Rosenmontagszug. Die Tollitäten waren mit Gefolge auf dem Betriebsgelände der Dekra-Außenstelle in Goch an der Jurgensstraße 12 zum „Prinzenwiegen“ ausgerückt. Hier wurden sie schon von Michael Velling (Leiter der Außenstelle) und seinem Team erwartet.