Für die Fans der Narretei Gocher Prinzenpaar im Karnevalsmuseum

(RP) Es ist an jedem Sonntag außerhalb des Sommers geöffnet und mit kenntnisreichen Auskunftgebern aus den Reihen des RZK besetzt: das Gocher Karnevalsmuseum. Viele Erinnerungen an Sessionen aus zum Teil lange zurückliegenden Jahrzehnten sind in der oberen Etage des Steintors zusammengetragen. Kostüme, Fotos, insbesondere natürlich Abbildungen sämtlicher „gewesener“ Majestäten. Während der närrischen Zeit gehört es sich fast, dort mal vorbei zu spazieren. Das aktuelle Prinzenpaar Achim I. und Svenja II schaute jetzt mit wenigen Begleitern vorbei – für das ganze Gefolge wäre im Turm definitiv kein Platz! Mit einer Einzugsfanfare aus nur zwei Instrumenten stieg die Gardeabordnung die Treppen des Steintors hinauf ins Karnevalsmuseum des RZK Goch.