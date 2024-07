Experte für Innenausbau Die Firma Prinz – starker Mittelstand aus Goch

Prinz ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit einer langen Tradition und hat sich in der Raumausstatter-Branche spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Profilsystemen im Bereich Fußbodentechnik. Das Unternehmen steht in Partnerschaft mit Industrie, Handwerk und Handel, entwickelt und stellt neuartige Produkte her, die die Verlegung von Bodenbelägen vereinfachen, optisch und qualitativ überzeugen und vielseitig einsetzbar sind.