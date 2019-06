Uedem : Comedy-Salon: Neues Format im Bürgerhaus Uedem

Lecker essen und herzhaft lachen: Der Energieversorger ENNI aus Moers sorgt für gute Laune. Die Premiere ist am nächsten Donnerstag.

(RP) Diese Frau wird in Uedem garantiert auffallen. Mit blonder Lockenpracht, Glitzer-Fummel und schwindelerregenden High Heels ist sie ein echter Hingucker und ein Top-Star der deutschen Travestie-Szene mit eigener Late-Night-Show. Die Rede ist von Elke Winter, die am Donnerstag, 6. Juni, ins Bürgerhaus kommt und hier als Moderatorin um 20 Uhr den ersten Enni Comedy Salon auf Uedemer Boden einläutet. Die Enni Energie & Umwelt aus Moers ist neuer Eigentümer des Uedemer Gasnetzes und löst nun ihr Versprechen ein, auch zu noch mehr Lebensqualität beitragen zu wollen. Mit dem Comedy Salon exportiert sie ein bewährtes Format, das in anderen Städten am Niederrhein in 15 Jahren tausende Besucher begeistert hat. Das Erfolgsrezept: Stets drei hochkarätige Comedians mit je zwei Auftritten und ein Moderator strapazieren die Lachmuskeln. Im Bürgerhaus können sich die Gäste als Extra vor der Show ab 19 Uhr bei einem Dinner stärken. „Wir wollen Uedem eben nicht nur mit Gas, sondern auch mit Spaß versorgen“, sagt Geschäftsführer Stefan Krämer.