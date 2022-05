Goch : Markt wird autofrei: Premiere gelungen

Goch Etwa 800 Gocher und Gäste tanzten nach einem Familienfest mit Kinderolympiade in den Mai. Zehn Veranstaltungen soll es den Sommer über auf dem Marktplatz geben, um die Fläche zu beleben.

Der mit allen Gocher Innungswappen geschmückte (Handwerker-)Maibaum begrüßte himmelhoch aufragend die Gäste einer Vorab-Premiere der besonderen Art: Tanz (mit) in den Mai nannten die Organisatoren von „B&H-Group“ und Stadtmarketing das allererste Freiluft-Event der Saison auf dem Gocher Marktplatz, der bekanntlich im Somnmer mehr als drei Monate lang nach dem einstimmigen Willen der Politik autofrei bleiben und belebt werden soll. „Die Premiere ist rundum gelungen“, freuten sich die beiden B/H-Macher Christian Borgmann und Dennis Heinen. Geschätzt 800 Menschen hatten am Abend bei freiem Eintritt bei Livemusik und guter Laune für einen rappelvollen Marktplatz gesorgt..

Familienfest mit Kinderolympiade hieß die Devise am frühen Nachmittag. Gochs bündnisgrüne Vize-Bürgermeisterin Anne Peters hatte die ersten Besucher gemeinsam mit Dennis Heinen willkommen geheißen auf dem ringsum mit Containern für Speis und Trank und Spielgeräten eingerahmten Marktplatz. Bevor Anne Peters mit Schwung das Freibier-Faß anschlug, ohne das giftgrüne Jackett einzunässen, hatte sie an „den einstimmigen Beschluss des Gocher Stadtrates“ erinnert, Autos im Sommer aus dem Herzstück der Stadt zu verbannen und mit so vielen kleinen und größeren Veranstaltungen wie möglich für möglichst hohe Besucherzahlen zu sorgen – eine gemeinsam Aufgabe für die Event-Profis der B&H-Group und das Gocher Stadtmarketing. Heinen konnte im Gespräch mit der Redaktion noch keine Einzelheiten nennen, aber es werden wohl bis zu zehn Freiluft-Veranstaltungen werden: „Die Gocher Stadtverwaltung wird das Programm zeitnah in allen Einzelheiten vorstellen“.