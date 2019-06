Preisverleihung bei der Rheinischen Post : Gocher Schüler für „Grenzgänger“ ausgezeichnet

Neuss/Düsseldorf Der Rheinische Sparkassen- und Giroverband hat bei der Rheinischen Post die Preise im Schülerzeitungswettbewerb verliehen.

Dafür waren die Konrad-Schüler in ihrer Kategorie die ersten, die aufgerufen wurden: Sie belegen mit dem „Konrad-Kurier“ Platz fünf unter den Grundschulen und bekommen 250 Euro. Im Wettbewerb der Grundschulen mussten sich die Neusser „Grimmskramz“ aus Moers von der Gebrüder-Grimm-Grundschule (700 Euro, 1. Platz), „Donuts“ aus Erftstadt (400 Euro, 2. Platz), „Maulwurf“ in Stockheim (300 Euro, 3. Platz) und „Wiesen-News“ (250 Euro, 4. Platz) geschlagen geben.

Aber die Liste der Gratulanten war prominent besetzt – mit NRW-Schulministerin Ivone Gebauer, Horst Thoren, dem stellvertretenden Chefredakteur der Rheinischen Post, und Thomas Pennartz, Geschäftsführer des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes (RSGV). „Es beeindruckt mich immer wieder, wie viele ausgezeichnete Schülerzeitungen von unseren Schulen hier in NRW herausgegeben werden. Mein Kompliment an die jungen Redakteurinnen und Redakteure, die über den Unterricht hinaus mit so viel Engagement bei der Arbeit sind“, sagte Gebauer.

Thoren fasste deren Leistung in die Worte: „Ihr seid neugierig – das ist eine wichtige Voraussetzung für Journalisten!“ Die Welt erklären und helfen, dass sie ein bisschen besser werde, sei das, was den Traumberuf Journalist immer noch ausmache. „Im Wettbewerb gibt es wunderbare Beispiele dafür, wie die Kolleginnen und Kollegen von Morgen Journalismus verstehen: ehrlich und zupackend.“ Für Pennartz findet „Demokratie ihre Wurzeln in den Köpfen junger Menschen. Eure Artikel zeigen, dass Ihr Euch gerne – und das auch noch unglaublich gut – mit der Welt im Kleinen, wie im Großen auseinandersetzt.“ Moderiert hat Journalist und Medienberater Ralf Jüngermann. Beim Hauptwettbewerb (Klassen 5 bis 13) belegen die Zeitungen „akomag“, Alloisiuskolleg Bonn, und die Zeitung „Altenteich“ des Städtischen Gymnasium Düren zusammen den ersten Platz (jeweils 1750 Euro). Der dritte Platz (1000 Euro) ging an „Grenzgänger“ vom Gymnasium Goch für ihre Jubiläumsausgabe zum 10. Geburtstag. Platz vier und fünf (750 und 500 Euro) gingen an „Schulgeflüster“, Friedrich-Albert-Lange-Kolleg, Duisburg, und „Die Unvollendete“ des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal.