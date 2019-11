Goch : Der Grenzgänger feiert Geburtstag

Sie sind die Redakteure der Schülerzeitung. Die bisherigen Ausgaben erschienen im Kompaktheft, die zum Jubiläum im Zeitungsformat. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Beim Schülerzeitungswettbewerb der Rheinischen Post räumte die Redaktion des Gymnasiums Goch ab. Nun gibt sie eine Jubiläumsausgabe aus. Ihr Anspruch: für Politik begeistern, Lehrer aufs Korn nehmen und Charaktere vorstellen.

Wie wichtig ist eine Schülerzeitung im Jahr 2019 für die Schulgemeinschaft? Die Redaktion des „Grenzgänger“ des Städtischen Gymnasiums Goch hat auf diese Frage eine klare Antwort: „Wir spielen eine wichtige Rolle an der Schule“, sagt Marti Mlodzian, der gemeinsam mit Emilia Fischer (beide 15 Jahre alt) die Chefredaktion der Schülerzeitung bildet. In diesem Jahr feiert das Blatt seinen zehnten Geburtstag, passend dazu wurde es zuletzt im Konferenzzentrum der Rheinischen Post in Düsseldorf mit dem dritten Preis des nordrhein-westfälischen Schülerzeitungswettbewerbs ausgezeichnet. „Wir leben in einer unglaublich turbulenten Zeit. Da kann eine Schülerzeitung dazu beitragen, das Geschehen einzuordnen“, sagt Fischer.

Einmal jährlich erscheint die Zeitung in einer Auflage von 300 Exemplaren. Dreizehn Redakteure der Klassen sechs bis zwölf umfasst die Arbeitsgemeinschaft, begleitet wird das Team von den Lehrern Eva Marie und Marc Janßen. Erarbeitet wird das journalistische Produkt vorrangig im Zuge einer fest eingeplanten Schulstunde am Mittwoch, zudem organisiert die Redaktion selbstständig Nachmittage, an denen die Zeitung angefertigt wird. „In einer Ausgabe steckt meistens ein ganzes Jahr Arbeit. Da ist es auch nicht mit der Schulzeit getan. Wir alle investieren zu Hause noch viel Arbeit in die Zeitung“, sagt Mlodzian. So auch für die Jubiläumsausgabe, die am 26. November erscheint. 16 Seiten umfasst diese, große Namen tauchen auf: So haben die Gocher Nachwuchsjournalisten ein Interview mit der Schulministerin Yvonne Gebauer und dem DSDS-Kandidaten Lukas Kepser aus Kranenburg geführt. Der Titel der Ausgabe: „Nachgefragt“ – schließlich stehen Hintergrundgespräche im Fokus der Folge. „Das Interview mit Frau Gebauer war eine spannende Erfahrung. Wir sind extra dafür nach Düsseldorf gefahren, um mit ihr über die große Politik zu sprechen“, sagt Mlodzian. 25 Fragen umfasst das Gespräch, Ministerin Gebauer stand zum Digitalpakt, der G9-Umstellung und ihrer eigenen Schulkarriere Rede und Antwort. „Das war ein besonderer Ablauf: Wir haben das Interview mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet, dann aufgeschrieben und an den Pressesprecher von Frau Gebauer geschickt. So durften wir es dann abdrucken“, sagt Emilia Fischer, die die zehnte Klasse des Gymnasiums besucht.

Info Die neue Ausgabe befindet sich im Druck Termin Am Dienstag, 26. November, erscheint die Jubiläumsausgabe der preisgekrönten Schülerzeitung „Grenzgänger“. Zwei Euro kostet das Heft. Verbreitung Die Grenzgänger-Redaktion weist darauf hin, dass die Schülerzeitung auch für schulexterne Leser bestimmt sei.