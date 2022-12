Jetzt also doch 20-Cent-Parken bleibt in Goch möglich

Die Aufregung über teurer werdendes Parken in Goch war unnötig: Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es zumindest bis Ende 2024 keine Gebührenerhöhung fürs Parken geben. Das 20-Cent-Ticket sollte eigentlich wegfallen, für eine halbe Stunde sollten ab Januar 50 Cent fällig werden. Die Kehrtwende kam im Haupt- und Finanzausschuss und ist Reaktion auf eine politische Entscheidung in Berlin: Anders als angekündigt, sollen wirtschaftlich tätig werdende Kommunen jetzt doch nicht zur Umsatzsteuer herangezogen werden, entsprechend brauchen sie sie auch nicht an die Bürger weiterzuleiten. Darauf hatte die CDU-Fraktion bereits im Sportausschuss hingewiesen, nun hat sich die Verwaltung der Argumentation angeschlossen.