Nachfolge für Christof Braun Praxis für Chirurgie am Gocher Krankenhaus mit neuem Team

Die Praxis für Chirurgie in Goch gehört zum MVZ Karl Leisner. Weiter gehören dazu eine Praxis für Urologie in Emmerich, eine Praxis für Neurologie in Kevelaer, eine Praxis für Geburtshilfe und Frauenheilkunde sowie eine Praxis für Anästhesie in Goch (alle MVZ Karl Leisner) und eine kardiologische Schwerpunktpraxis in Geldern (MVZ Cleverland).