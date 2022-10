Erntedank : Dürre macht Hommersumer erfinderisch

Goch-Hommersum Das gesamte Wochenende gehörte dem Erntedankfest. Zahlreiche Zuschauer teilten die gute Stimmung mit dem Königspaar Bernd II. und Michaela I. nicht nur beim Umzug, sondern auch im Festzelt

„Jeder König kriegt sein Wetter“, ein Satz, den man in Hommersum bei schlechtem Wetter nur hinter vorgehaltener Hand flüstert. Da sich jedoch am Sonntag ein (fast) wolkenloser Himmel über den kleinen Grenzort genau passend zum Zeitpunkt des Festumzuges breit gemacht hatte, konnte (und wurde) dieser Satz ohne Bedenken laut verkündet. Trocken, wenig Wind und angenehme Temperaturen waren natürlich nicht die einzigen Gründe, dass das Erntedankfest in diesem Jahr nicht nur zum Publikumsmagneten, sondern auch zum wahren Höhepunkt im Dorfleben dieses Jahres wurde: Bernd II. und Michaela I. waren ein Königspaar, das ohne Pause gut gelaunt war, der Herold Stephan Boekholt strahlte ebenfalls volle Begeisterung aus und der Hofstaat war der Resonanzkörper, der diese echte Fröhlichkeit noch zusätzlich verstärkte.

Natürlich übertrug sich das auch auf die anderen Aktiven und auf die Zuschauer am Wegesrand und im Festzelt. Die Rahmenbedingungen für das Gelingen dieses bereits seit 1946 jährlich gefeierten Erntedankfestes schufen die Hommersumer selbst – sprich die Schmückgemeinschaften, die alljährlich Unmengen von Materialien aus Garten, Feld und Flur zusammentragen, um am Freitag vor dem Fest gemeinsam aus schlichten „landwirtschaftlichen Transportfahrzeugen“ prächtige bunte Festwagen zu gestalten. In diesem Jahr schränkte jedoch die Dürre die Anzahl der bunten Blumen arg ein, doch Not macht bekanntlich erfinderisch: Farben fanden die einfallsreichen Hommersumer in gelben Maiskolben, roten Möhren, orangefarbenen Kürbissen und vielem andern mehr. Als sattgrüner Untergrund wurde vielfach der glänzende Kirschlorbeer genommen, der die darauf platzierten pflanzlichen Farbtupfer und phantasievollen Symbole super hervorhob.