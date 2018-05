Goch: Postbank zieht sich aus Kevelaer zurück

Goch Die Postbank zieht sich aus Kevelaer zurück. Ab Ende Juli übernimmt eine Partnerfiliale der Deutschen Post die Aufgabe. Die Filiale in der Gelderner Straße 20-26 öffnet letztmalig am Dienstag, 31. Juli.

Für die Kunden bedeutet dies zwar einen Wechsel von Standort und Ansprechpartnern, die Dienstleistungen der Post und Postbank können sie aber wie gewohnt in Anspruch nehmen. Zu diesem Zweck plant die Deutsche Post am Mittwoch 1. August, die Eröffnung einer neuen Partnerfiliale in unmittelbarer Nähe des bisherigen Standortes, und zwar in der Ladestraße 48-50.