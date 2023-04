Im Herbst ist Schluss Postbank verlässt Goch – die Post zieht um

Noch Ende des Jahres hatte ein Unternehmenssprecher versichert, die Postbank plane nicht, das Post-Gebäude in Goch zu verlassen. Inzwischen ist aber von Mitarbeitern, die es wissen sollten, anderes zu hören. Und tatsächlich bestätigt Oliver Rittmaier, Leiter der Pressestelle Postbank, dass es nun doch so kommt. Und – was noch mehr Menschen interessieren dürfte – auch die Deutsche Post geht anscheinend raus aus dem Gebäude, das in Goch nur „die Post“ heißt. Allerdings hat noch am Montag die Pressestelle der Post/DHL der RP eine anders lautende Antwort gegeben, nämlich: „Der Zustellstützpunkt der Deutschen Post an der Brückenstraße 55 bleibt nach wie vor dort. Derzeit sind keine Änderungen in Aussicht.“ Die Aussagen der beiden Pressestellen waren wohl zunächst nicht abgestimmt, am späten Nachmittag kam jedenfalls eine neue Nachricht von der Post/DHL: „Geplant ist ein nahtloser Übergang von der Postbankfiliale zur Post-Partnerfiliale. Sobald ein Nachfolger für die Postfiliale in Goch gefunden wird, können wir weitere Auskünfte geben“, heißt es darin.