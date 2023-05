„Pinsel am Ohr“ Post-Dienste ab Herbst bei Maler Hardt in Goch

Jetzt ist es in trockenen Tüchern: Wie berichtet, wird die Postfiliale Goch im Herbst aufgegeben, den Service übernimmt ein privates Unternehmen. Und zwar der Malerbetrieb Jens Hardt, der seit Jahren Paketdienste für mehrere Transportunternehmen übernimmt. In den sozialen Medien lässt der umtriebige Malermeister wissen, dass die „Kombination aus Handwerk, Verkauf und Post“ einmalig ist. „Das gab es noch nicht und wir freuen uns über diesen großen Schritt.“ Hardt sorgt immer wieder mit phantasievollen Aktionen für mediale Aufmerksamkeit: Vor Jahren warb er mit dem Slogan „Pinsel am Ohr“ für seinen Berufsstand, zeigt der Internetgemeinde auf Fotos gerne seine Muskeln, schloss aus Protest gegen seiner Meinung nach unternehmerfeindliche Politik mal mehrere Tage lang seinen Laden und hat sich jetzt auf die Grünen eingeschossen. Steigende Energiekosten, die Heizungspläne der Bundesregierung, das Atomkraft-Aus – alles das hat ihn veranlasst, an bekennende Grüne keine Aufträge mehr zu vergeben.