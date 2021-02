Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie in Goch : Das Poorte Jäntje kocht gegen die Langeweile

Beate Janssen, Frank Mittelhammer und André Lang (von links) vor ihrem Lokal Poorte Jäntje. Foto: Markus van Offern (mvo)

GOCH Nicht jeden Tag, aber in regelmäßigen Abständen stellt sich der Koch der Gaststätte Poorte Jäntje in Goch an seinen Herd und brutzelt einige wenige Gerichte, die vorbestellt und abgeholt werden können.