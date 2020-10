Verdacht auf Freiheitsberaubung : Polizei durchsucht Firmengelände in Goch

Die Durchsuchung fand am frühen Mittwochmorgen statt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Goch Polizei und Staatsanwaltschaft in Kleve haben am Mittwochmorgen ein Firmengelände in Asperden durchsucht. Die Verantwortlichen des Unternehmens stehen im Verdacht, eine Person gegen ihren Willen auf dem Gelände festgehalten zu haben.

In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kleve wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz hat die Polizei Kleve am frühen Mittwochmorgen die Räumlichkeiten sowie das Außengelände einer Eventfirma in Asperden durchsucht.

Die Verantwortlichen des Unternehmens stehen in Verdacht, mindestens eine Person gegen ihren Willen auf ihrem Gelände festgehalten zu haben. Über die Ergebnisse des Einsatzes wollen Polizei und Staatsanwaltschaft zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

