Polizeieinsatz in Goch : Polizei befreit mindestens eine Person von Firmengelände

Polizeieinsatz in Goch

Goch Polizei und Staatsanwaltschaft Kleve haben am Mittwochmorgen ein Firmengelände in Asperden durchsucht. Die Verantwortlichen des Unternehmens stehen im Verdacht, mindestens eine Person gegen ihren Willen auf dem Gelände festgehalten zu haben.

Auf dem Areal einer Eventagentur in Goch am Niederrhein ist die Polizei nach dem Verdacht auf Freiheitsberaubung mit größerem Aufgebot angerückt. Es seien eine oder mehrere Menschen gegen ihren Willen festgehalten worden, sagte eine Sprecherin der Polizei im Kreis Kleve am Mittwoch. Es habe keine Verletzten gegeben. Die Zusammenhänge seien noch unklar, es habe sich aber nicht um eine Geiselnahme gehandelt.