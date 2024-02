Beim Karnevalstreffen Polizei und Verkehrswacht warnen vor Alkohol im Verkehr

Wichtig zu wissen: Die beliebten E-Scooter unterliegen denselben Regeln, wie sie für Autofahrer gelten. „Für Fahranfänger heißt das sogar 0,0 Promille. Diese Personengruppe sollte beim Feiern also komplett auf Alkohol verzichten, wenn die Heimfahrt per Scooter geplant ist. Das ist vielen der oft jungen Nutzer nicht bewusst.“ Baumgarten, der selbst Vollblutkarnevalist sei, will niemandem das Feiern in Sälen und auf der Straße verleiden. Aber bitte mit Verantwortung für sich und andere. Kollege Falk Neutzer rät zu öffentlichen Verkehrsmitteln (nachts vielleicht nicht so ganz einfach) oder zum frühzeitigen Bestellen eines Taxis. „Wer schon vorher seine sichere Rückfahrt plant, kommt erst gar nicht in Versuchung, sich betrunken hinters Steuer zu setzen.“ Die Tollitäten von Kleve, Goch, Bedburg-Hau, Kranenburg und Emmerich, die in dieser Session besonders eng miteinander feiern, schließen sich den mahnenden Worten an. Ein letzter dringender Tipp: Auch am nächsten Tag Vorsicht walten lassen, denn Alkohol wird nur langsam abgebaut, man ist morgens noch nicht unbedingt nüchtern.