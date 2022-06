Tier war auf der Straße in Goch unterwegs : Polizei fängt Känguru in Hassum

Goch Die Flucht eines ausgerissenen Kängurus endet nach einem Tag. Das Tier wurde in Hassum von der Polizei gestellt. Unglaublich: Es war dem Besitzer einst über den Zaun geworfen worden.

Die Spaziergänger rieben sich erst einmal die Augen, als vor ihnen plötzlich ein doch recht ungewöhnliches Tier herumhüpfte. Sie hatten am Dienstagmorgen tatsächlich ein Känguru entdeckt. Das putzige Tier lief im Bereich Hommersumer Straße / Mühlenweg in Goch-Hassum herum. Die Passanten alarmierten die Polizei .

Die war kurze Zeit später vor Ort und sichtete tatsächlich ein quicklebendiges Beuteltier. Dumm nur, dass die Beamten nicht so richtig als Tierfänger ausgebildet sind. Der kleine Ausreißer hatte offenbar keine Lust, wieder eingefangen zu werden und hüpfte weg sobald die Beamten näher kamen. Um das Tier nicht weiter zu beunruhigen, zogen sich die Polizisten zurück und verständigten einen Tierarzt. Der machte kurzen Prozess: Mit einem Betäubungspfeil beendete er in einem Maisfeld die Flucht des Tieres.

Besitzer Frank Boes atmete auf, als er die Nachricht bekam, dass sein Tier wohlauf ist. Er traf sich mit den Polizisten und gemeinsam luden sie das Känguru in seinen Wagen um. „Da hat es noch so halb geschlafen“, berichtet er. Als das Tier dann wenige Minuten später zuhause war, sei es direkt wieder herumgesprungen. „Das war gleich wieder topfit“, berichtet der 74-Jährige aus Hassum.

Kuriose Entdeckung in Wegberg : Känguru in Dalheim gesichtet

Er war richtig in Sorge um sein Tier, weil vor einigen Jahren ein anderes Känguru von einem Auto überfahren worden war. daraufhin hatte er den Zaun noch einmal kräftig erhöhen lassen. Boes vermutet, dass das Gewitter am Wochenende das Tier vielleicht so erschreckt hat, dass es das Weite suchte.

Dass ein Känguru alleine weit weglaufen würde, glaubt Boes nicht. „Die beiden hängen aneinander, so lange die nicht gejagt werden, werden die immer hier in der Nähe bleiben“, sagt er. Daher hatte er auch das Tor offen gelassen, in der Hoffnung, dass der Känguru-Vater von alleine nach Hause kommen würde. Doch dem gefiel es offenbar draußen so gut, dass er für einen Polizeieinsatz sorgte.