Wer kennt diese Frauen? Polizei fahndet öffentlich nach zwei Tatverdächtigen

Die Kreispolizeibehörde Kleve hat Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, die zwei mutmaßliche Diebinnen zeigen. Laut Polizei sollen die beiden Frauen am 25. März 2024 um 15.11 Uhr erfolglos versucht haben, mit einer gestohlenen Debitkarte in der Sparkassen-Filiale in Weeze Geld abzuheben.