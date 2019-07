Politische Diskussion in Goch : CDU: Aus Markt Wohlfühlort machen

Die Gestaltung des Markts in Goch steht wieder auf der politischen Tagesordnung. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Die CDU will die Aufenthaltsqualität in der Stadtmitte erhöhen und hat dafür eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Die FDP will Bürger ermutigen, sich stärker einzubringen. ZIG meint: Aldi-Parkplatz könnte für Stellplätze genutzt werden.

Die Debatte über eine Umgestaltung des Markplatzes ist längst zu einer schier endlosen Odyssee geworden. Immer wieder schickt die Politik neue Vorschläge ins Rennen, nicht selten aber sind diese schneller vom Tisch gefegt als gekommen. Nun wagte die FDP-Fraktion im Rat einen neuen Aufschlag und beantragte, die Gocher Bürger aufzurufen, Ideen für eine Marktplatzgestaltung per Brief, Postkarte oder E-Mail an die Stadt zu schicken. „Wir wollen eine Tendenz erkennen“, sagte FDP-Ratsherr Christian Peters. Die Liberalen sprechen dabei von einem „informellen Verfahren“, das die Bürger als kreativen Impulsgeber mit einbindet. „Vielleicht gibt es bei einer Bürgerbefragung drei schlechte, aber eben auch viele richtig gute Ideen“, sagte FDP-Fraktionschef Ferdinand Heinemann.

SPD-Fraktionsvorsitzender Klaus-Dieter Nikutowski kritisierte den Vorstoß der FDP: „Auch dann wären wohl wieder 50 für Parkplätze und 48 dagegen.“ Zudem erklärte er, dass der Gocher Werbering Druck ausübe. Für die Verwaltung wies Wolfgang Jansen von der Stadtentwicklungsgesellschaft GO! darauf hin, dass es am 28. September eine offene Diskussion über die Marktplatzgestaltung geben wird. An dieser werden ein Stadtplaner, die Fraktionen mit dem Arbeitskreis und der Werbering teilnehmen. Über die Ergebnisse soll mit den Bürgern diskutiert werden. Für die Liberalen sei das der falsche Weg, schließlich würde man Bürger so vor vollendete Tatsachen stellen. Der Antrag wurde dennoch einstimmig vom Rat beschlossen. Für lautstarkes Gelächter sorgte Ludwig Kade von der ZIG-Fraktion. Er sagte: „Die Bürger können uns sagen, was sie wollen. Aber ob wir das umsetzen…“

Info Gleich zwei Discounter von Aldi in Goch Aldi-Discounter Künftig wird es in Goch zwei Aldi-Märkte geben. Einer siedelt sich an der Pfalzdorfer Straße an, der andere am Südring /Ecke Weezer Straße. Standort Aldi braucht Platz und schnelle Erreichbarkeit. Die ist an der Gartenstraße nicht ideal.

Für die Bündnisgrünen stellte Hermann Brendieck die Idee vor, den Aldi-Parkplatz an der Gartenstraße als Alternative zu Stellplätzen auf dem Markt zu nutzen. CDU­-Fraktionsvorsitzender Andreas Sprenger sagte im Gespräch mit unserer Redaktion, dass er und seine Parteikollegen zeitnah die Ergebnisse einer offenen Arbeitsgruppe mit Bürgern und Politikern anderer Parteien der Öffentlichkeit präsentieren würden. Ein Jahr lang tagte das Gremium der Christdemokraten. Das Ziel: Die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu verbessern. Hauptnutzer des Marktes seien der Wochenmarkt und Autofahrer. Nur zu Volksfesten wie der Kirmes würde diese Fläche für Veranstaltungen genutzt. Die Konsequenz: wenig Aufenthaltsqualität, ein hohes Verkehrsaufkommen als Durchgangsverkehr, aber keine Verkehrsanbindung für Autofahrer von Süden kommend.