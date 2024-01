Stadtgestaltung in der Diskussion Wie Gochs Plätze schöner werden sollen

Der Vortrag des Landschaftsarchitekten und Stadtplaners Prof. Thomas Fenner über Möglichkeiten, die innerstädtischen Plätze in Goch aufzuwerten, kam bei der Politik bestens an. In der jüngsten Ratssitzung hatte der Geschäftsführer des Düsseldorfer „studio grüngrau“ Ideen für den Gocher Markt, den Klosterplatz und die Umgebung des Steintors vorgestellt. Bei allen dreien geht es darum, durch gute Gestaltung die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, Kommunikation zu fördern und Erholung zu ermöglichen. Im Falle des Marktplatzes ist es zudem wichtig, die große Fläche fit für das sich verändernde Klima zu machen. Das soll durch großzügige Bepflanzung mit standortgerechten Bäumen und die Einbeziehung von Wasser geschehen.