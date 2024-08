Im Dominikaner Bongert Dichtkunst zwischen alten Klostermauern

Die Zeit ist knapp, der Drang, viel Inhalt zu transportieren, groß, der Spaß am Umgang mit Sprache ungezügelt. Wer Poetry Slam macht, hat etwas zu sagen, will seine Zuhörer erreichen durch dynamische Dichtkunst, die sich nicht reimen muss, aber in einer vorab definierten Zeitspanne vorgetragen wird. Beim Kalkarer Kulturwochenende waren zwei Poetry-Slammer in den Dominikaner Bongert eingeladen, die ihr Publikum schnell für sich einnahmen. Und wenn auch die einzelnen Beiträge zeitlich nicht ausuferten: Hektik war dennoch nicht angesagt. Entspannt warteten Theresa Sperling und Sebastian Hahn im roten Bühnenwagen, bis alle Gäste Platz genommen hatten. Was am Ende eines warmen Tages ein wenig dauerte; nach und nach trudelten insbesondere Radfahrer noch ein, um schließlich fast alle vorhandenen Sitzplätze zu belegen.