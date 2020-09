Kommunalwahl 2020 : So sehen die Kandidaten Gochs Zukunft

info

Ulrich Knickrehm (BFG) Der 64-Jährige möchte als Bürgermeister der Stadt Goch wiedergewählt werden. 2015 hatte er der CDU eine empfindliche Niederlage zufügen können. Bis zu seiner Ernennung als Bürgermeister war Knickrehm Vorsitzender Richter am Landgericht.

Jan Baumann (CDU) Für die CDU tritt Jan Baumann an. Der Kandidat kommt aus Kranenburg, wohnt aber inzwischen in Goch – und wirft seinen Hut in den Ring. Der 45-Jährige leitet in Kleve eine Anwaltskanzlei.

Gustav Kade (AfD) Seit 30 Jahren ist der heute 70-Jährige Vorsitzender des Asperdener Heimatvereins, Mitbegründer des Fördervereins Graefenthal. Nun möchte Gustav Kade (AfD) Bürgermeister in Goch werden.