Jahresprogramm : Museum Goch hat 2022 viel vor

GOCH Trotz Pandemie hat das Museum Goch seine Arbeit in den vergangenen beiden Jahren nahezu komplett fortgeführt. Für 2022 sind drei Ausstellungen geplant. Die Sammlung Neumann wird der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Wir holen uns gerne junge Leute ins Haus, weil sie Vieles anders machen – wie wir damals ja auch andere Ideen hatten als unsere Vorgänger“, erklärt Mann. „Störfeuer im Dialog mit dem Nachwuchs sind erlaubt, sogar erwünscht.“ Er denkt dabei zum Beispiel an die Volontärin, die das Museum dank der Hilfe des NRW-Kultusministeriums beschäftigt und die schwerpunktmäßig den Nachlass der Sammlerin Hiltrud Neumann aufarbeitet. Dazu findet sogar ein Seminar am kunsthistorischen Institut der Uni Düsseldorf statt. Die Studenten werden Volontärin Natascha Frieser dabei unterstützen, die Ausstellung samt Katalog vorzubereiten, Texte zu schreiben, sich zu überlegen, wie das Haus optimal für das zu Zeigende genutzt werden kann. Das Ergebnis wird dann nach den Sommerferien zu sehen sein. Hiltrud Neumann aus Mönchengladbach hatte, wie berichtet, dem Museum 2015 alles, was sie zeitlebens an Kunst gesammelt hatte, als Schenkung überlassen. Nach ihrem Tod musste all das abgeholt und eingelagert werden, die wissenschaftliche Aufarbeitung ist zeitaufwändig. Ohne die junge Kollegin, die sich auf diese Aufgabe konzentrieren kann, wäre dies der Mueumsleitung kaum möglich.