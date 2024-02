Pkw prallt gegen Baum 25-jährige Xantenerin bei Unfall in Uedem lebensgefährlich verletzt

In Uedem hat sich am Mittwoch (7. Februar 2024) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 25-jährige Frau aus Xanten fuhr mit ihrem Toyota Yaris um 13.27 Uhr auf der Betteraystraße in Richtung Uedem. Bei einem Überholvorgang kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Fahrerin befand sich in akuter Lebensgefahr und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert worden, so die Polizei.