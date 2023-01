Schüler-Projekt in Kirche Ein Foucaultsches Pendel für Goch

Den Begriff hat wohl schon jeder mal gehört, aber was sich dahinter verbirgt, dürften nur die wenigsten sauber erklären können. In Kurzform und ziemlich unwissenschaftlich: Das Foucaultsche Pendel weist nach, dass sich die Erde dreht. Denn ein Pendel, einmal in Bewegung gesetzt, behält seine Schwingungsrichtung bei. Wenn also mit der Zeit nicht mehr dieselbe Stelle angezeigt wird, ist es der Untergrund, der sich bewegt hat, nicht das Pendel. Je nach Breitengrad dreht sich die Erde innerhalb von 24 Stunden einmal unter dem Pendel weg. Auf der Breite Deutschlands dauert die volle Runde länger. Schüler eines Physikkurses der Jahrgangsstufe 12 an der Gesamtschule Mittelkreis in Goch arbeiten zurzeit daran, das Experiment möglichst sauber hinzubekommen. Damit es zur 700-Jahr-Feier der Maria-Magdalena-Kirche, die in diesem Jahr ansteht, vorgeführt werden kann.