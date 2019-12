Hobby Schreiben : „Ich trage so Vieles in mir“

Goch/Weeze Für ihre kreative Ader hatten die Eltern kein Verständnis. Frauke Wunderlich musste heimlich schreiben. Heute sucht die sozial engagierte 54-Jährige einen Verlag.

Warum schreibt Frauke Wunderlich, was bringt es ihr? „Ich habe mich mehrfach in meinem Leben ziemlich am Ende gefühlt. Das erste mal, als eine große Liebe zu Ende ging und ich mit meiner Tochter Emma schwanger war. Sie wurde viel zu früh geboren, kämpfte monatelang ums Überleben. In dieser Zeit habe ich das, was ich in der Jugend nicht durfte, wieder entdeckt: das Schreiben.“ Es seien Themen, die vermutlich die meisten Menschen in sich tragen, über die jeder mal nachdenkt. Gefühle natürlich, Liebe, Schmerz, Verlust, aber auch Dinge, über die man einfach mal nachdenken muss.“ Heute, mit 54, sind es andere Themen als in der Jugend, und auch die Struktur der Gedichte habe sich natürlich geändert. „Klar habe ich als Mädchen Tagebuch geführt, ein Poesiealbum gehabt und zum Muttertag mit passendem Versmaß gedichtet.“ Inzwischen schreibt Frauke Wunderlich ihre Texte „einfach so“ runter, wie sie ihr in den Kopf kommen. Gerne mitten in der Nacht, obwohl sie ja morgens um sechs raus muss.