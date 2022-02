Besonderes Angebot in Goch : Kabarett im Goli nur für Pflegende

Goch Der Kinoverein des Gocher Lichtspielhauses hat drei Kabarettisten für zwei Vorstellungen gewinnen können, mit denen Pflegenden für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie gedankt werden soll. Zu kaufen gibt‘s die Tickets nicht.

Die Idee kam, als die Goli-Macher mit Ingrid Kühne im Zuschauerraum ihres Kinos standen und auf die Bühne blickten: „Dort wirst Du stehen und Deinen verdienten Applaus bekommen!“ Moment mal, Applaus, Klatschen, damit wurden doch eine Weile regelmäßig Pflegekräfte „belohnt“, die in den schlimmsten Phasen der Coronapandemie die teils schwerkranken Patienten versorgten – unabhängig davon, ob sie geimpft waren oder das rigoros ablehnten. Nicht wenige Schwestern und Pfleger würden ein höheres Einkommen als Anerkennung ihrer Leistung lieber haben als das Klatschen ihrer Mitmenschen. Woraus sich der Einfall ergab, den Pflegenden wirklich mal etwas Gutes zu tun: einen Nachmittag oder Abend voller Fröhlichkeit, die in den vergangenen zwei Jahren oftmals viel zu kurz kam.

Ingrid Kühne ließ sich nicht lange bitten, mal für diesen guten Zweck aufzutreten. Und sie war sicher, noch weitere Kollegen dafür gewinnen zu können. „Ich kenne ja genügend Leute, das kriegen wir schon hin“, habe sie versichert, erinnert sich Joachim Lück vom Goli-Verein. In der Tat habe es nicht lange gedauert, bis Ingrid Kühne den Erfolg vermeldete: Kai Magnus Sting aus Duisburg und Jürgen B. Hausmann aus Alsdorf würden dabei sein. Als Termin wurde die Phase „nach Karneval“ ausgeguckt, wo normalerweise nicht viel los ist. Jetzt gibt‘s zwar kaum Karneval, Kabarett im Goli aber trotzdem: am 25. April.

Und an diesem Tag dann gleich zweimal, denn Pflegende haben ja oft Schichtdienst, können zum Teil nur mittags, andere vielleicht eher abends. Darauf wird Rücksicht genommen, die Anfangszeiten wurden auf 15 und 20 Uhr festgesetzt. „So haben die einen einen fröhlichen Nachmittag, die andern können am Abend mal so richtig lachen“, erklärt Uwe Taggruber vom Goli-Verein. Gerade auf Letzteres komme es den Veranstaltern an, denn gerade zu lachen habe es in den vergangenen zwei Jahren und zum Teil bis heute nicht allzu viel gegeben.

Joachim Lück hofft, dass die Nachfrage nach den Eintrittskarten entsprechend groß sein wird. Lück und seine Vorstandskollegen haben Kontakt zu den Kliniken im Kreis aufgenommen und warten nun auf die Reaktion. „Wir dürfen pro Vorstellung 200 Leute reinlassen, deshalb stellen wir jeder Klinik jeweils für 15 und für 20 Uhr 30 Tickets zur Verfügung, wenn mehr erbeten werden, ist das möglich, bis die 200 erreicht sind. Die Verwaltungen der Krankenhäuser werden die Freikarten in Eigenregie verteilen. Sollten noch Karten übrig bleiben, werden wir die an das Personal der Gocher Altenheime weiterleiten“, sagt Taggruber.

Was aber klar sei: Es wird keine Tickets im freien Verkauf geben, die Krankenschwestern und Pfleger bleiben unter sich; es ist ein Dankeschön nur für sie. „Viel von ihnen haben mehr sehen und ertragn müssen, als wir uns vorstellen können. Mit diesem Abend oder Nachmittag wollen wir ihnen das Gefühl geben, dass wir dankbar sind“, erklärt Lück. Anders ausgedrückt: Klatschen war gestern – in Goch gibt‘s zur Anerkennung Kabarett. Wie genau das Programm aussehen wird, ist noch unbekannt, alle drei Akteure stehen in jedem Fall dafür, den Menschen gerne aufs Maul zu schauen. Kai Magnus Sting erzählt tolle Geschichten im Ruhrpott-Dialekt; spezielle Grammatik, Zahnarzt, Butterkuchen – die thematische Vielfalt ist grenzenlos. Jürgen B. Hausmann ist ein Großer seiner Zunft, „den könnten wir uns anders nie leisten“, sagt Lück. Er blickt so gerne in die Vergangenheit wie auf die Gegenwart, hält jedem den Spiegel vor. Der frühere Gymnasiallehrer ist in der Bütt zum Kabarettisten gereift.