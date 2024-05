Pfingstfest noch bis 17 Uhr „Wahnsinniger Puppenspieler“ treibt in Viller Mühle sein Unwesen

Goch-Kessel · Der „wahnsinnige Puppenspieler“ Heinz Bömler zeigt über Pfingsten sein „Haus der Geschichte des Niederrheins“, die Viller Mühle in Kessel. Ganz neu ist der Markt für Kitsch und Kunst. Was es in der Viller Mühle am Montag noch bis 17 Uhr zu erleben gibt.

20.05.2024 , 12:51 Uhr

Heinz Bömler, wie er leibt und lebt: Der „wahnsinnige Puppenspieler“ führte seine Gäste mehrmals am Tag übers Gelände der Viller Mühle. Foto: Nicolas Pawelke