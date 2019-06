goch : Pfingsten an der Viller Mühle mit Heinz Bömlers Kasperletheater

goch Der wahnsinnige Puppenspieler lädt zu Pfingsten ein.

(RP) Ein unbedingtes „Muß“ für alle Nostalgiker ist ein Besuch der Viller Mühle in Goch-Kessel. Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag ist für Einzelbesucher von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Ohne Voranmeldung kann man an diesen beiden Tagen an verschiedenen Programmen teilnehmen. Der Eintritt von nur 7,50 Euro pro Person kommt der Instandhaltung der großen Industriemühle zu Gute. Für Familien mit zwei Erwachsenen und bis zu drei Kindern gibt es eine Familienkarte für 25 Euro Wer etwas „Altes“ im Original von vor 1960 als Geschenk mitbringt, kann das gesparte Eintrittsgeld in Kaffee und Kuchen umsetzen und auch der schönste Biergarten des Niederrheins ist an diesem Wochenende wieder für Besucher geöffnet.