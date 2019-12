Brauchtum : Trotz Virus: Pferdesegnung findet statt

Goch Die traditionelle Veranstaltung am zweiten Weihnachtsfeiertag in Kessel findet statt. Pferdehalter werden allerdings um eine persönliche Prüfung der Teilnahme im Sinne der Tier-Gesundheit gebeten.

(jul) Die gute Nachricht vorweg: Die traditionelle Pferdesegnung am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, an der St.-Stephanus-Kirche in Goch-Kessel findet statt. Das gab Anita Derks vom Pfarrbüro Kessel St. Martinus Gocher Land am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung bekannt. Allerdings bittet Pfarrer Norbert Hürter die Halter um eine „persönliche Prüfung der Teilnahme im Sinne der Tier-Gesundheit“. Damit spricht der Geistliche, der seit Jahren die Pferde in Kessel segnet, die Virusinfektion im Kreis Kleve an. Wie berichtet, mussten 13 Pferde eingeschläfert werden, weil sie sich mit einem gefährlichen Herpesvirus infiziert hatten. „Da einige Reittiere über einen entsprechenden Impfschutz verfügen, wird die bunte und quirlige Zeremonie auf jeden Fall auch in diesem Jahr den Stephanus-Tag in Kessel krönen“, sagt Hürter. Beginn der Veranstaltung nach der 9.30 Uhr-Messe.