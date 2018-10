Pfarrerin Gierke wird offiziell ins Amt eingeführt

UEDEM/WEEZE Seit Herbst 2014 war Irene Gierke für Uedem zuständig, am Sonntag wird sie offiziell auch in Weeze ins Amt eingeführt.

(RP) Als Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Weeze wird Irene Gierke am Sonntag, 28. Oktober, eingeführt. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr in der evangelischen Kirche an der Wasserstraße. Die Einführung nimmt der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Kleve, Pfarrer Hans-Joachim Wefers vor. Im Anschluss lädt die Gemeinde zum Empfang in das Gemeindehaus ein.

Geboren wurde Gierke 1965 in Neuss. Die 53-Jährige ist verheiratet und hat drei Söhne. Das Studium der evangelischen Theologie führte sie nach Bonn, das dreijährige Vikariat leistete sie in Krefeld-Ost bei Pfarrerin Anke Brüggemann-Diederichs. Von Elternzeiten unterbrochen folgten Hilfsdienste in den Gemeinden Lobberich, Krefeld-Hüls, Krefeld-Oppum. Im Januar 2014 landete sie im Evangelischen Kirchenkreis Kleve als Pfarrerin mit besonderem Auftrag (mbA) und arbeitete in verschiedenen Gemeinden. Seit Herbst 2014 wurde sie in Uedem eingesetzt. In der „Region West“ eingebunden, stellt Irene Gierke als Pfarrerin in Uedem und Weeze die pfarramtliche Versorgung sicher, und das offiziell seit dem 1. September.