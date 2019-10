Kirche : Pfarrer Rosen verlässt Pfalzdorf und geht nach Wesel

Armin Rosen, Pfarrer in Pfalzdorf und Nierswalde. Foto: Bild © Armin Rosen 2017

Goch-Pfalzdorf Pfarrer Rosen verlässt nach neun Jahren die evangelische Kirchengemeinde Pfalzdorf, um Schulseelsorger in Wesel zu werden.

(nik) Ein weiterer Geistlicher verlässt die Stadt Goch – diesmal einer von der evangelischen Gemeinde. Pfarrer Armin Rosen, der für die Kirchengemeinde Pfalzdorf und Nierswalde zuständig ist, wird diese zum 1. Februar 2020 auf eigenen Wunsch verlassen. Der 52-jährige Seelsorger tritt dann eine Schulpfarrstelle am Berufskolleg Wesel an. Rosen wird als Schulpfarrer Jugendlichen und jungen Erwachsenen Religionsunterricht erteilen und sie als Seelsorger begleiten.

Den Wechsel der Pfarrstelle hat Pfarrer Rosen dem Presbyterium in der Sitzung am Montagabend mitgeteilt. Der Weggang nach fast neun Jahren kommt für Gemeinde, Presbyterium und Kirchenkreis überraschend.

Wobei es natürlich legitim sei, sich beruflich nach einer Reihe von Jahren zu verändern. „Das wurde von der Landeskirche bis vor kurzem sogar empfohlen“, so Superintendent Hans-Joachim Wefers. Es sei trotzdem schade, dass Pfarrer Rosen die Pfarrstelle in Pfalzdorf und Nierswalde verlasse.

Rosen ist überzeugt, das Richtige zu tun: Am Gocher Gymnasium hat er schon als Vertretungslehrer für evangelische Religion gearbeitet, dort wichtige Erfahrungen sammeln können und den Entschluss gefasst, diesen Schwerpunkt auszubauen.

Armin Rosen war im Jahr 2010 in die damals vakante Pfarrstelle in Pfalzdorf gewählt worden und hat seitdem die üblichen Aufgaben im Gemeindepfarramt wahrgenommen. Er führte den „Konfi-3“ ein. In ihm erleben Kinder das erste Unterrichtsjahr des Konfirmandenunterrichts und ihr erstes Abendmahl. Zuletzt entwickelte Rosen gemeinsam mit den Pfarrkollegen sowie den Presbyterien der sechs Gemeinden die Konzeption für die Pilot-Region West im Evangelischen Kirchenkreis Kleve.