Zum Sonntag : Früher war mehr Vorfreude

Robert Arndt Pfarrer. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Die Adventszeit ist die Zeit der Vorfreude. Das meint zumindest Pfarrer Robert Arndt. Seiner Meinung nach gibt es weniger davon. Doch warum ist das so?

Liegt es am zunehmenden Alter oder haben sich die Zeiten geändert? Es scheint weniger Vorfreude zu geben. Zumindest ist das meine Wahrnehmung. Ich erinnere mich noch gut an die erste Musikanlage mit CD-Player nach der Konfirmation. Auf eine neue CD habe ich mich da manchmal ein paar Wochen gefreut. Wann erscheint sie? Wann ist sie beim Händler? Ins Kaufhaus gehen. Nachfragen. Durchstöbern. Dann nach Hause tragen. Sie auf dem Weg noch nicht hören können! Die Hülle öffnen, einlegen. Auf mancher Wunschliste standen CDs. Das größte war die Vorfreude auf den jährlichen Besuch bei Saturn in Köln. Die hatten alle CDs! Das ist vorbei. Dann dank Streaming-Flat habe ich jetzt alle Musik dieser Welt immer bei mir und jederzeit verfügbar. Praktisch. Aber keine Vorfreude mehr.

Damit wir uns richtig verstehen: Ich will nicht sagen „Früher war alles besser“. Das ist Quatsch. Ich will auch nicht in Erinnerungen schwelgen und das Schöne heute übersehen. Und dennoch habe ich das Gefühl, die Vorfreude hat es heute schwerer – zumindest in meine Leben. Ich merke: Das möchte ich nicht. Weil mir dann etwas fehlt. Wie soll ich abends einschlafen können, wenn ich mich nicht auf etwas freuen könnte – am nächsten Tag, in der kommenden Woche. Wie sollen sich Zuversicht und Lebenszufriedenheit entwickeln ohne Vorfreude. Nicht von ungefähr sagt der Volksmund: „Vorfreude ist die schönste Freude.“