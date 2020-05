Zum Sonntag : Du siehst mich

Goch Pfarrer Robert Arndt über das Tragen der Masken. Und über die Mimik, die dahinter verborgen bleibt. Darum ist es für ihn jetzt umso wichtiger, tiefer in die Augen des Gegenübers zu schauen.

Wobei die Sache mit den Masken durchaus nicht so einfach war. Ich muss zwar im Gegensatz zu anderen Berufen keine Maske über mehrere Stunden tragen – aber dann doch mehrfach am Tage, wie wir alle, für einen relativ kurzen Zeitraum. Als Brillenträger muss das richtige Modell durchaus mit Bedacht gewählt werden, denn sonst sehe ich nichts mehr. Und besonders beim Abnehmen muss ich darauf achten, dass die Brille nicht flöten geht. Das war ungewohnt, manchmal ist es heute noch lästig. Aber wenn das alles ist, dann brauchen ich mich darüber nicht zu beklagen.

Ich habe schnell gemerkt, da hilft nur eines: Genauer hinschauen. Und zwar in die Augen. Und wirklich: In ihnen kann ich Vieles sehen. Auf jeden Fall kann ich sehen, ob mein Gegenüber mich anlächelt. Ich kann sehen, ob er Angst hat. Und so schaue ich den Menschen nun sozusagen noch tiefer in die Augen. Und es funktioniert.