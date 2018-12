Traditonsveranstaltung: Silberjubiläum bei der Pferdesegnung

Goch-Kessel Zum 25. Mal war es an Pfarrer Norbert Hürter, die Traditionsveranstaltung an der Stephanus-Kirche zu leiten. Zeit zu feiern gab es allerdings nicht, auch wenn hunderte Besucher gekommen waren.

Und so präsentierte sich die Pferdesportgemeinde, die, angeführt von der Musikkapelle Kessel-Nergena, kurz vor Ende des Gottesdienstes durch das Spargeldorf in Richtung Kirchplatz gezogen war, um vor dem Hause ihres Schutzpatrons Aufstellung zu nehmen. Abermals säumten die zahlreichen Schaulustigen den Kirchplatz, um die Segnung der Pferde unter dem Sattel beziehungsweise angespannt mitzuerleben. „Ich freue mich, dass wieder einmal so viele Reiter und Gespannfahrer den Weg zu uns gefunden haben“, hatte zuvor noch Hürter erklärt, der das Pferd als einen treuen Wegbegleiter des Menschen bezeichnete, dem, wie allen Geschöpfen auf dieser Erde, mit Respekt und Anstand zu begegnen sei. Daher sollte auch ein jeder Verantwortung für das ihm an vertraute Tier übernehmen, das es ihm ermögliche, einem solch schönen und abwechslungsreichen Hobby nachzugehen. „Auch wenn ich bereits seit Jahren hierher komme und die Zeremonie kenne, freue mich jedes Mal, wenn ich die Reiter und Gespannfahrer sehe, die sich dieser uralten Tradition der Pferdesegnung verbunden fühlen“, erklärte eine Besucherin am Rande der morgendlichen Veranstaltung. Wie ihr dürfte es wohl vielen ergangen sein, die sich im Schatten der St.-Stephanus-Kirche von dieser Veranstaltung angezogen fühlten.

Aufregung machte sich bei manchen Pferden breit, als sich der Tross in Bewegung setzte, um den Segen zu erhalten. Aufgeregt waren auch die jüngeren Teilnehmer, die zum ersten Mal dabei waren. So wie die 7-jährige Eva Verbeek, der ihr 9-jähriger Bruder Lukas großzügig sein Pony überlassen hatte, welches Mutter Katrin zur Sicherheit am Führstrick hielt. Zudem verriet auch der Blick in die Gesichter der „älteren Pferdefreunde“, dass es ihnen wieder mächtig Spaß gemacht haben dürfte, an dieser traditionsreichen Veranstaltung teilgenommen zu haben. Dafür sorgte nicht zuletzt der heiße Glühwein und der Spekulatius, der am Rande gereicht wurde, um den weihnachtlichen Flair am letzten Feiertag noch einmal so richtig auszukosten.