Neue Flüchtlingsunterkunft Pfalzdorfs Turnhalle ist bezugsfertig

Nach Abschluss der Herrichtung der Turnhalle kann die Stadt auch konkrete Angaben zum Platzangebot machen: Danach biete sie Platz für insgesamt 44 Personen in sechs Bereichen. In Nierswalde starten, wie angekündigt, jetzt ebenfalls bauliche Maßnahmen, um die Aufnahme von Menschen möglich zu machen. Dort werden laut Verwaltung bis zu 52 Personen in sieben Bereichen Platz finden. Die Turnhalle Nierswalde steht ab Anfang 2024 zur Verfügung. Den Nutzern der Hallen wurden Ausweichmöglichkeiten in anderen städtischen Sporthallen angeboten. Die Stadt hofft, dass die Nutzung der Turnhallen nicht von langer Dauer sein wird.