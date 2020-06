Aktion für Bücherwürmer : Startschuss für Pfalzdorfer Lese-Sommer

Goch-Pfalzdorf Zum siebten Mal bereits nimmt die evangelische Gemeindebücherei in Pfalzdorf am NRW-weiten Sommerleseclub teil. Ein landesweites Leseförderprojekt des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft.

. In ferne Länder reisen und spannende Abenteuer erleben – es geht auch ohne Infektionsrisiko und zwar beim Lesen eines Buches. Am kommenden Dienstag, dem 23. Juni, startet in der evangelischen öffentlichen Gemeindebücherei Pfalzdorf der Sommerleseclub (SLC). Das ist ein landesweites Leseförderprojekt des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW. Die Bücherei in Pfalzdorf ist zum siebten Mal dabei, ist eine von über 200 teilnehmenden Bibliotheken in NRW. Bücherwürmer, Leseratten und solche, die es vielleicht werden möchten, sind eingeladen, während der ganzen Sommerferien Bücher zu lesen und darüber in einem „Lese-Logbuch“ zu berichten. Allein im vergangenen Jahr hatten sich etwas mehr als 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in dem Gocher Ortsteil Pfalzdorf angemeldet. Die Freude an der Durchführung des SLC ist Martina Hafner, Leiterin der ehrenamtlich geführten Gemeindebücherei, deutlich anzumerken: „Wir freuen uns einfach, dass so viele mitmachen, zumal wir eher eine kleine Bücherei sind.“ Sie erklärt, dass seit dem vergangenen Jahr das Leseprojekt für alle Altersgruppen geöffnet wurde. Es können auch Teams gebildet werden, so dass die Lesereise beispielsweise ein Erlebnis für die ganze Familie werden kann. Oder man meldet sich mit seinen Freunden an, bis zu fünf Teilnehmer können ein Team sein. Weil die Altersbeschränkung wegfiel, können nun auch Kindergartenkinder teilnehmen, die etwa mit ihren Großeltern, Eltern oder großen Geschwistern mitmachen.