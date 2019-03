Nahversorgung in Goch : Pfalzdorf soll zweiten Supermarkt bekommen

Der weiße, bereits leerstehende Wohnkomplex an der Motzfeldstraße wird für den neuen Supermarkt abgerissen. Foto: Julia Lörcks/Lörcks, Julia

Goch Mehrheitlich entschied sich der Bauausschuss für die Errichtung eines Discounters in Pfalzforf. SPD, Grüne und ZIG waren dagegen, sie sorgen sich um den bestehenden Supermarkt im Zentrum des Gocher Ortsteiles.

(jul) ist stellv. Leitende Regionalredakteurin und Desk-Chefin in Kleve.

(jul) Zwei sind einer zuviel. Dieser Meinung war Hermann-Josef Brendieck von den Gocher Grünen. Ludwig Kade von der Bürgervereinigung „Zukunft in Goch“ (ZIG) pflichtete ihm bei. Auch Klaus-Dieter Nikutowski von der SPD warnte vor einem weiteren Supermarkt in Pfalzdorf. „Es gibt nicht genügend Kaufkraft dort. Wir schwächen dadurch die bestehenden Märkte Pfalzdorf und Asperden“, sagte er. „Wir werden nicht zustimmen.“

Die Mehrheit der Mitglieder des Gocher Bauausschusses sah es am Donnerstagabend jedoch anders. So sprach Georg Binn von der CDU: „Viele Pfalzdorfer wollen einen zweiten Supermarkt.“ Dieser Wunsch könnte nun mit der sogenannten Aufstellung des Bebauungsplanes zur Errichtung eines Lebensmittel-Doscounters im Ortsteil in Erfüllung gehen.

Genauer gesagt beabsichtigt die Firma Netto, einen Discounter mit einer Verkaufsfläche von maximal 799 Quadratmetern in Pfalzdorf zu errichten. Der Standort – fast 5540 Quadratmeter groß mit 82 Stellplätzen – liegt an der Kreuzung Motzfeldstraße/Hevelingstraße/Bedburger Straße, unmittelbar an den Gleisen des Niersexpresses (RE 10). Die Auffahrt erfolgt über die Motzfeldstraße 39-41. Der große, weiße, jetzt schon leerstehende Wohnkomplex direkt neben der Kindertagesstätte I-Pünktchen (Neubau ebenfalls im rückwärtigen Teil) wird dafür weichen müssen.